نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00002045 24 ساعة مرتفع $ 0.00002071 عالية طوال الوقت $ 0.00010001 أدنى سعر $ 0.00001588 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.94% تغير السعر (7 أيام) +7.60%

سعر Pangolin (PANG) في الوقت الحقيقي هو $0.0000207. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PANG بين أدنى سعر $ 0.00002045 وأعلى سعر $ 0.00002071، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPANG على الإطلاق هو $ 0.00010001، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001588.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PANG -- على مدار الساعة الماضية، +0.94% على مدار 24 ساعة، و +7.60% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

القيمة السوقية $ 15.44K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.50K إمداد دورة التداول 745.82M إجمالي العرض 990,039,899.72432

القيمة السوقية الحالية لـ Pangolin هي $ 15.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PANG يبلغ 745.82M، مع إجمالي عرض 990039899.72432. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.50K.