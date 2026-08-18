سعر Panda Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Panda Coin (PANDA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PANDA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PANDA.

يحتل Panda Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,129، مع عرض متداول قدره 9.75B PANDA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PANDA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PANDA بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و-1.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Panda Coin (PANDA)

القيمة السوقية $ 25.13K$ 25.13K $ 25.13K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.13K$ 25.13K $ 25.13K إمداد دورة التداول 9.75B 9.75B 9.75B إجمالي العرض 9,750,000,000.0 9,750,000,000.0 9,750,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Panda Coin هي $ 25.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PANDA يبلغ 9.75B، مع إجمالي عرض 9750000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.13K.