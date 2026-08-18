سعر Palladium Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Palladium Network (PLLDV3) اليوم هو $ 0.380426، مع تغير بنسبة 5.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PLLDV3 الحالي إلى USD هو $ 0.380426 لكل PLLDV3.

يحتل Palladium Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,928,013، مع عرض متداول قدره 51.85M PLLDV3. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PLLDV3 بين $ 0.354879 (أدنى) و$ 0.426922 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.83، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.221161.

على المدى القصير، تحرك PLLDV3 بمقدار +2.32% خلال الساعة الماضية و+19.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 91.39K.

معلومات سوق Palladium Network (PLLDV3)

القيمة السوقية $ 19.93M$ 19.93M $ 19.93M الحجم (24 ساعة) $ 91.39K$ 91.39K $ 91.39K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.93M$ 19.93M $ 19.93M إمداد دورة التداول 51.85M 51.85M 51.85M إجمالي العرض 52,643,000.0 52,643,000.0 52,643,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Palladium Network هي $ 19.93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 91.39K. العرض المتداول لـ PLLDV3 يبلغ 51.85M، مع إجمالي عرض 52643000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.93M.