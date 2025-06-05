سعر Pairs (PAIRS)
سعر Pairs (PAIRS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.52M. يتم تحديث سعر PAIRS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pairs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Pairs خلال اليوم هو -5.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.00B
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خلال اليوم، كان سعر Pairs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pairs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pairs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pairs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.75%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pairs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
-5.75%
-7.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue. This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange.
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