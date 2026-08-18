سعر Pago اليوم

السعر المباشر لمشروع Pago (PAGO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PAGO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PAGO.

يحتل Pago حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,343، مع عرض متداول قدره 999.88M PAGO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PAGO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PAGO بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و-5.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Pago (PAGO)

القيمة السوقية $ 29.34K$ 29.34K $ 29.34K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.34K$ 29.34K $ 29.34K إمداد دورة التداول 999.88M 999.88M 999.88M إجمالي العرض 999,880,890.014026 999,880,890.014026 999,880,890.014026

القيمة السوقية الحالية لـ Pago هي $ 29.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PAGO يبلغ 999.88M، مع إجمالي عرض 999880890.014026. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.34K.