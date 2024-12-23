احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OXEN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OXEN.

سعر Oxen (OXEN) المباشر لليوم هو USD 0.04684477 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.30M . يتم تحديث سعر OXEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oxen الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 879.67 - تغيير سعر Oxen خلال اليوم هو -27.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 70.40M

أداء سعر Oxen (OXEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oxen مقابل USD هو $ -0.01821269109914554 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oxen مقابل USD هو $ -0.0110907428 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oxen مقابل USD هو $ -0.0141111437 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oxen مقابل USD هو $ -0.03800461883059795 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.01821269109914554 -27.99% 30 يوم $ -0.0110907428 -23.67% 60 يوم $ -0.0141111437 -30.12% 90 يوم $ -0.03800461883059795 -44.79%

تحليل سعر Oxen (OXEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oxen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04357902$ 0.04357902 $ 0.04357902 24 ساعة مرتفع $ 0.069456$ 0.069456 $ 0.069456 عالية طوال الوقت $ 2.37$ 2.37 $ 2.37 تغير السعر (1 ساعة) -1.38% تغير السعر (1يوم) -27.99% تغير السعر (7 أيام) -26.62%

معلومات سوق Oxen (OXEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: