سعر Oxen (OXEN)
سعر Oxen (OXEN) المباشر لليوم هو USD 0.04684477. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.30M. يتم تحديث سعر OXEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Oxen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 879.67
- تغيير سعر Oxen خلال اليوم هو -27.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 70.40M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OXEN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OXEN.
خلال اليوم، كان سعر Oxen مقابل USD هو $ -0.01821269109914554 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Oxen مقابل USD هو $ -0.0110907428 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Oxen مقابل USD هو $ -0.0141111437 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Oxen مقابل USD هو $ -0.03800461883059795 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01821269109914554
|-27.99%
|30 يوم
|$ -0.0110907428
|-23.67%
|60 يوم
|$ -0.0141111437
|-30.12%
|90 يوم
|$ -0.03800461883059795
|-44.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Oxen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.38%
-27.99%
-26.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Oxen combines a cutting-edge privacy and decentralisation software stack with a bold vision for the future of private, anonymous transactions. A community-run network of staked, incentivised Oxen Service Nodes powers the Oxen blockchain and $OXEN privacy token. Lots of revolutionary applications are already using Oxen's Service Node network: Session, a decentralised encrypted messenger, and Lokinet, a powerful next generation onion router.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 OXEN إلى AUD
A$0.0744831843
|1 OXEN إلى GBP
￡0.0370073683
|1 OXEN إلى EUR
€0.0445025315
|1 OXEN إلى USD
$0.04684477
|1 OXEN إلى MYR
RM0.2103330173
|1 OXEN إلى TRY
₺1.648935904
|1 OXEN إلى JPY
¥7.3354225343
|1 OXEN إلى RUB
₽4.8147054606
|1 OXEN إلى INR
₹3.9794632115
|1 OXEN إلى IDR
Rp755.5607006731
|1 OXEN إلى PHP
₱2.7521302375
|1 OXEN إلى EGP
￡E.2.3834618976
|1 OXEN إلى BRL
R$0.2848162016
|1 OXEN إلى CAD
C$0.0669880211
|1 OXEN إلى BDT
৳5.5749960777
|1 OXEN إلى NGN
₦72.5147670646
|1 OXEN إلى UAH
₴1.9567060429
|1 OXEN إلى VES
Bs2.38908327
|1 OXEN إلى PKR
Rs12.9867755871
|1 OXEN إلى KZT
₸24.5002831577
|1 OXEN إلى THB
฿1.6053702679
|1 OXEN إلى TWD
NT$1.5266710543
|1 OXEN إلى CHF
Fr0.0416918453
|1 OXEN إلى HKD
HK$0.3639838629
|1 OXEN إلى MAD
.د.م0.4693845954