سعر Overtime اليوم

السعر المباشر لمشروع Overtime (OVER) اليوم هو $ 0.211925، مع تغير بنسبة 1.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OVER الحالي إلى USD هو $ 0.211925 لكل OVER.

يحتل Overtime حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,694,781، مع عرض متداول قدره 55.18M OVER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OVER بين $ 0.207814 (أدنى) و$ 0.21193 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.369086، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.095069.

على المدى القصير، تحرك OVER بمقدار +1.01% خلال الساعة الماضية و+18.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 16.84K.

معلومات سوق Overtime (OVER)

القيمة السوقية $ 11.69M$ 11.69M $ 11.69M الحجم (24 ساعة) $ 16.84K$ 16.84K $ 16.84K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.71M$ 14.71M $ 14.71M إمداد دورة التداول 55.18M 55.18M 55.18M إجمالي العرض 55,183,062.132361285 55,183,062.132361285 55,183,062.132361285

القيمة السوقية الحالية لـ Overtime هي $ 11.69M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 16.84K. العرض المتداول لـ OVER يبلغ 55.18M، مع إجمالي عرض 55183062.132361285. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.71M.