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سعر Origin Ether (OETH) المباشر لليوم هو USD 3,300.07 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 171.86M . يتم تحديث سعر OETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Origin Ether الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 222.29K - تغيير سعر Origin Ether خلال اليوم هو -0.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 52.08K

أداء سعر Origin Ether (OETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Origin Ether مقابل USD هو $ -24.631753115736 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Origin Ether مقابل USD هو $ +13.3923440740 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Origin Ether مقابل USD هو $ +1,046.2089818410 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Origin Ether مقابل USD هو $ +646.3578759108326 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -24.631753115736 -0.74% 30 يوم $ +13.3923440740 +0.41% 60 يوم $ +1,046.2089818410 +31.70% 90 يوم $ +646.3578759108326 +24.36%

تحليل سعر Origin Ether (OETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Origin Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,258.54$ 3,258.54 $ 3,258.54 24 ساعة مرتفع $ 3,399.12$ 3,399.12 $ 3,399.12 عالية طوال الوقت $ 4,087.13$ 4,087.13 $ 4,087.13 تغير السعر (1 ساعة) +1.09% تغير السعر (1يوم) -0.74% تغير السعر (7 أيام) -15.30%

معلومات سوق Origin Ether (OETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: