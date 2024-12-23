احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ORC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ORC.

سعر ORC (ORC) المباشر لليوم هو USD 0.00253763 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.57M . يتم تحديث سعر ORC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ORC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.65K - تغيير سعر ORC خلال اليوم هو -4.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر ORC (ORC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ORC مقابل USD هو $ -0.000107431846271483 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ORC مقابل USD هو $ -0.0009701021 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ORC مقابل USD هو $ -0.0018584944 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ORC مقابل USD هو $ -0.006274198142058557 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000107431846271483 -4.06% 30 يوم $ -0.0009701021 -38.22% 60 يوم $ -0.0018584944 -73.23% 90 يوم $ -0.006274198142058557 -71.20%

تحليل سعر ORC (ORC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ORC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00253158$ 0.00253158 $ 0.00253158 24 ساعة مرتفع $ 0.00280472$ 0.00280472 $ 0.00280472 عالية طوال الوقت $ 0.01816074$ 0.01816074 $ 0.01816074 تغير السعر (1 ساعة) -3.66% تغير السعر (1يوم) -4.06% تغير السعر (7 أيام) -34.57%

معلومات سوق ORC (ORC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: