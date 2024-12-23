سعر ORC (ORC)
سعر ORC (ORC) المباشر لليوم هو USD 0.00253763. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.57M. يتم تحديث سعر ORC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ORC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.65K
- تغيير سعر ORC خلال اليوم هو -4.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر ORC مقابل USD هو $ -0.000107431846271483 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ORC مقابل USD هو $ -0.0009701021 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ORC مقابل USD هو $ -0.0018584944 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ORC مقابل USD هو $ -0.006274198142058557 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000107431846271483
|-4.06%
|30 يوم
|$ -0.0009701021
|-38.22%
|60 يوم
|$ -0.0018584944
|-73.23%
|90 يوم
|$ -0.006274198142058557
|-71.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ORC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.66%
-4.06%
-34.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ORC Coin is a meme token inspired by legendary orcs. Combining mythical strength with modern tech, our community loves collecting ORC Coins. Just like orcs love to gather gold, our community loves to collect ORC coins This meme coin brings to the world of cryptocurrencies an atmosphere of nostalgia, fun, and unique humor. It symbolizes diligence and dedication with a light touch of irony.
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