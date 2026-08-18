سعر OracleBNB اليوم

السعر المباشر لمشروع OracleBNB (ORACLE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ORACLE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ORACLE.

يحتل OracleBNB حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,796.36، مع عرض متداول قدره 1.00B ORACLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ORACLE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00335789، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ORACLE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق OracleBNB (ORACLE)

القيمة السوقية $ 12.80K$ 12.80K $ 12.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.80K$ 12.80K $ 12.80K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ OracleBNB هي $ 12.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ORACLE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.80K.