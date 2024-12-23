سعر Opium (OPIUM)
سعر Opium (OPIUM) المباشر لليوم هو USD 0.04762277. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 834.02K. يتم تحديث سعر OPIUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Opium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.61K
- تغيير سعر Opium خلال اليوم هو -0.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 17.52M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OPIUM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OPIUM.
خلال اليوم، كان سعر Opium مقابل USD هو $ -0.00041613369851083 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Opium مقابل USD هو $ -0.0024885897 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Opium مقابل USD هو $ -0.0127289044 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Opium مقابل USD هو $ -0.013044679741858774 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00041613369851083
|-0.86%
|30 يوم
|$ -0.0024885897
|-5.22%
|60 يوم
|$ -0.0127289044
|-26.72%
|90 يوم
|$ -0.013044679741858774
|-21.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Opium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.74%
-0.86%
-17.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Opium is a decentralized derivative protocol. It offers two products: USDT de-pegging insurance and a fixed interest rate investment product.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 OPIUM إلى AUD
A$0.0757202043
|1 OPIUM إلى GBP
￡0.0376219883
|1 OPIUM إلى EUR
€0.0452416315
|1 OPIUM إلى USD
$0.04762277
|1 OPIUM إلى MYR
RM0.2138262373
|1 OPIUM إلى TRY
₺1.6758452763
|1 OPIUM إلى JPY
¥7.4572495543
|1 OPIUM إلى RUB
₽4.8946683006
|1 OPIUM إلى INR
₹4.0455543115
|1 OPIUM إلى IDR
Rp768.1090860131
|1 OPIUM إلى PHP
₱2.7978377375
|1 OPIUM إلى EGP
￡E.2.4230465376
|1 OPIUM إلى BRL
R$0.2895464416
|1 OPIUM إلى CAD
C$0.0681005611
|1 OPIUM إلى BDT
৳5.6675858577
|1 OPIUM إلى NGN
₦73.7190955046
|1 OPIUM إلى UAH
₴1.9892031029
|1 OPIUM إلى VES
Bs2.42876127
|1 OPIUM إلى PKR
Rs13.2024605271
|1 OPIUM إلى KZT
₸24.9071849377
|1 OPIUM إلى THB
฿1.6282225063
|1 OPIUM إلى TWD
NT$1.5520260743
|1 OPIUM إلى CHF
Fr0.0423842653
|1 OPIUM إلى HKD
HK$0.3700289229
|1 OPIUM إلى MAD
.د.م0.4771801554