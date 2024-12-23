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سعر Opium (OPIUM) المباشر لليوم هو USD 0.04762277 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 834.02K . يتم تحديث سعر OPIUM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Opium الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.61K - تغيير سعر Opium خلال اليوم هو -0.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 17.52M

أداء سعر Opium (OPIUM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Opium مقابل USD هو $ -0.00041613369851083 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Opium مقابل USD هو $ -0.0024885897 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Opium مقابل USD هو $ -0.0127289044 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Opium مقابل USD هو $ -0.013044679741858774 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00041613369851083 -0.86% 30 يوم $ -0.0024885897 -5.22% 60 يوم $ -0.0127289044 -26.72% 90 يوم $ -0.013044679741858774 -21.50%

تحليل سعر Opium (OPIUM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Opium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04709186$ 0.04709186 $ 0.04709186 24 ساعة مرتفع $ 0.04826669$ 0.04826669 $ 0.04826669 عالية طوال الوقت $ 23.01$ 23.01 $ 23.01 تغير السعر (1 ساعة) +0.74% تغير السعر (1يوم) -0.86% تغير السعر (7 أيام) -17.34%

معلومات سوق Opium (OPIUM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: