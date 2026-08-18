سعر OpenOcean اليوم

السعر المباشر لمشروع OpenOcean (OOE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OOE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OOE.

يحتل OpenOcean حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 137,758، مع عرض متداول قدره 574.53M OOE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OOE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.034، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OOE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+5.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.08.

معلومات سوق OpenOcean (OOE)

القيمة السوقية $ 137.76K$ 137.76K $ 137.76K الحجم (24 ساعة) $ 6.08$ 6.08 $ 6.08 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 239.78K$ 239.78K $ 239.78K إمداد دورة التداول 574.53M 574.53M 574.53M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ OpenOcean هي $ 137.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.08. العرض المتداول لـ OOE يبلغ 574.53M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 239.78K.