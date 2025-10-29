معلومات سعر OneRing (RING) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00777717 24 ساعة مرتفع $ 0.00825585 عالية طوال الوقت $ 4.81 أدنى سعر $ 0.00215211 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -3.77% تغير السعر (7 أيام) +0.30%

سعر OneRing (RING) في الوقت الحقيقي هو $0.00784961. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RING بين أدنى سعر $ 0.00777717 وأعلى سعر $ 0.00825585، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRING على الإطلاق هو $ 4.81، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00215211.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RING -0.16% على مدار الساعة الماضية، -3.77% على مدار 24 ساعة، و +0.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OneRing (RING)

القيمة السوقية $ 53.42K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 743.80K إمداد دورة التداول 6.80M إجمالي العرض 94,753,393.0

القيمة السوقية الحالية لـ OneRing هي $ 53.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RING يبلغ 6.80M، مع إجمالي عرض 94753393.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 743.80K.