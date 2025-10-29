معلومات سعر Oneoneone (SN111) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.803593 24 ساعة منخفض $ 0.863352 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.879046 أدنى سعر $ 0.326681 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -3.39% تغير السعر (7 أيام) +10.85%

سعر Oneoneone (SN111) في الوقت الحقيقي هو $0.809865. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SN111 بين أدنى سعر $ 0.803593 وأعلى سعر $ 0.863352، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSN111 على الإطلاق هو $ 0.879046، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.326681.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SN111 +0.16% على مدار الساعة الماضية، -3.39% على مدار 24 ساعة، و +10.85% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Oneoneone (SN111)

القيمة السوقية $ 1.24M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.24M إمداد دورة التداول 1.53M إجمالي العرض 1,533,529.945241249

القيمة السوقية الحالية لـ Oneoneone هي $ 1.24M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SN111 يبلغ 1.53M، مع إجمالي عرض 1533529.945241249. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.24M.