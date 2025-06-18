سعر Omron (SN2)
سعر Omron (SN2) المباشر لليوم هو USD 3.12. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.97M. يتم تحديث سعر SN2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Omron الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Omron خلال اليوم هو -4.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SN2 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SN2.
خلال اليوم، كان سعر Omron مقابل USD هو $ -0.150609113556163 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Omron مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Omron مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Omron مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.150609113556163
|-4.60%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Omron: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-4.60%
-22.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Omron (SN2) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SN2 والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SN2 إلى VND
₫82,102.8
|1 SN2 إلى AUD
A$4.8048
|1 SN2 إلى GBP
￡2.3088
|1 SN2 إلى EUR
€2.6832
|1 SN2 إلى USD
$3.12
|1 SN2 إلى MYR
RM13.2288
|1 SN2 إلى TRY
₺123.3024
|1 SN2 إلى JPY
¥453.2736
|1 SN2 إلى RUB
₽244.8888
|1 SN2 إلى INR
₹269.6928
|1 SN2 إلى IDR
Rp51,147.5328
|1 SN2 إلى KRW
₩4,285.6944
|1 SN2 إلى PHP
₱177.0912
|1 SN2 إلى EGP
￡E.156.4368
|1 SN2 إلى BRL
R$17.1288
|1 SN2 إلى CAD
C$4.2432
|1 SN2 إلى BDT
৳381.3888
|1 SN2 إلى NGN
₦4,814.784
|1 SN2 إلى UAH
₴129.5736
|1 SN2 إلى VES
Bs318.24
|1 SN2 إلى PKR
Rs883.8336
|1 SN2 إلى KZT
₸1,618.2504
|1 SN2 إلى THB
฿101.7744
|1 SN2 إلى TWD
NT$92.2272
|1 SN2 إلى AED
د.إ11.4504
|1 SN2 إلى CHF
Fr2.5272
|1 SN2 إلى HKD
HK$24.4608
|1 SN2 إلى MAD
.د.م28.4232
|1 SN2 إلى MXN
$59.28