سعر Omni اليوم

السعر المباشر لمشروع Omni (OMNI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OMNI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OMNI.

يحتل Omni حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 87,990، مع عرض متداول قدره 999.82M OMNI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OMNI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00405074، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OMNI بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و-5.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Omni (OMNI)

القيمة السوقية $ 87.99K$ 87.99K $ 87.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 88.01K$ 88.01K $ 88.01K إمداد دورة التداول 999.82M 999.82M 999.82M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Omni هي $ 87.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OMNI يبلغ 999.82M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 88.01K.