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سعر Omega (OMEGA) المباشر لليوم هو USD 0.0067139 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.76M . يتم تحديث سعر OMEGA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Omega الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 274.78K - تغيير سعر Omega خلال اليوم هو +23.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Omega (OMEGA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Omega مقابل USD هو $ +0.00127258 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Omega مقابل USD هو $ -0.0057275045 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Omega مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Omega مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00127258 +23.39% 30 يوم $ -0.0057275045 -85.30% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Omega (OMEGA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Omega: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00511437$ 0.00511437 $ 0.00511437 24 ساعة مرتفع $ 0.00729505$ 0.00729505 $ 0.00729505 عالية طوال الوقت $ 0.050382$ 0.050382 $ 0.050382 تغير السعر (1 ساعة) -1.24% تغير السعر (1يوم) +23.39% تغير السعر (7 أيام) -27.89%

معلومات سوق Omega (OMEGA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: