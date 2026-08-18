سعر Okratech اليوم

السعر المباشر لمشروع Okratech (ORT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ORT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ORT.

يحتل Okratech حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,881، مع عرض متداول قدره 870.74M ORT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ORT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.121426، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ORT بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Okratech (ORT)

القيمة السوقية $ 20.88K$ 20.88K $ 20.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.96K$ 20.96K $ 20.96K إمداد دورة التداول 870.74M 870.74M 870.74M إجمالي العرض 874,000,000.0 874,000,000.0 874,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Okratech هي $ 20.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ORT يبلغ 870.74M، مع إجمالي عرض 874000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.96K.