معلومات سعر ODIN Tools (ODIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00425796 24 ساعة مرتفع $ 0.00458055 عالية طوال الوقت $ 0.00779732 أدنى سعر $ 0.00201723 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -5.05% تغير السعر (7 أيام) +49.47%

سعر ODIN Tools (ODIN) في الوقت الحقيقي هو $0.00431287. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ODIN بين أدنى سعر $ 0.00425796 وأعلى سعر $ 0.00458055، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـODIN على الإطلاق هو $ 0.00779732، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00201723.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ODIN +0.40% على مدار الساعة الماضية، -5.05% على مدار 24 ساعة، و +49.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ODIN Tools (ODIN)

القيمة السوقية $ 322.85K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 398.33K إمداد دورة التداول 74.86M إجمالي العرض 92,358,295.27337754

القيمة السوقية الحالية لـ ODIN Tools هي $ 322.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ODIN يبلغ 74.86M، مع إجمالي عرض 92358295.27337754. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 398.33K.