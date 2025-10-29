معلومات سعر Odin (ODIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00077701 أدنى سعر $ 0.00000611 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Odin (ODIN) في الوقت الحقيقي هو $0.00001006. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ODIN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـODIN على الإطلاق هو $ 0.00077701، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000611.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ODIN -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Odin (ODIN)

القيمة السوقية $ 10.03K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.03K إمداد دورة التداول 997.76M إجمالي العرض 997,761,415.068712

القيمة السوقية الحالية لـ Odin هي $ 10.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ODIN يبلغ 997.76M، مع إجمالي عرض 997761415.068712. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.03K.