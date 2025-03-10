سعر OccamFi (OCC)
سعر OccamFi (OCC) المباشر لليوم هو USD 0.04770323. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.21M. يتم تحديث سعر OCC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OccamFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.09K
- تغيير سعر OccamFi خلال اليوم هو -0.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.37M
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خلال اليوم، كان سعر OccamFi مقابل USD هو $ -0.00042804026710121 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OccamFi مقابل USD هو $ -0.0068261223 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OccamFi مقابل USD هو $ -0.0215531827 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OccamFi مقابل USD هو $ -0.06337328238479521 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00042804026710121
|-0.88%
|30 يوم
|$ -0.0068261223
|-14.30%
|60 يوم
|$ -0.0215531827
|-45.18%
|90 يوم
|$ -0.06337328238479521
|-57.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OccamFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.02%
-0.88%
+4.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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