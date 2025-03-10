شعار OccamFi

سعر OccamFi (OCC)

USD

مخطط سعر OccamFi (OCC) المباشر

$0.04770302
$0.04770302$0.04770302
-0.80%(1D)

سعر OccamFi (OCC) لليوم

سعر OccamFi (OCC) المباشر لليوم هو USD 0.04770323. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.21M. يتم تحديث سعر OCC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OccamFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.09K
- تغيير سعر OccamFi خلال اليوم هو -0.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.37M

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OCC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OCC.

أداء سعر OccamFi (OCC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OccamFi مقابل USD هو $ -0.00042804026710121 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OccamFi مقابل USD هو $ -0.0068261223 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OccamFi مقابل USD هو $ -0.0215531827 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OccamFi مقابل USD هو $ -0.06337328238479521 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00042804026710121-0.88%
30 يوم$ -0.0068261223-14.30%
60 يوم$ -0.0215531827-45.18%
90 يوم$ -0.06337328238479521-57.05%

تحليل سعر OccamFi (OCC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OccamFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.04233028
$ 0.04233028$ 0.04233028

$ 0.04999585
$ 0.04999585$ 0.04999585

$ 17.55
$ 17.55$ 17.55

-2.02%

-0.88%

+4.38%

معلومات سوق OccamFi (OCC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

$ 53.09K
$ 53.09K$ 53.09K

25.37M
25.37M 25.37M

ما هو OccamFi ( OCC )

The http://Occam.fi ecosystem is the first decentralised launchpad & #DeFi ecosystem designed for the Cardano ecosystem. Bringing the Razer's edge of DeFi to #Cardano!

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر OccamFi (OCC)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول OccamFi (OCC)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة OCC إلى العملات المحلية

1 OCC إلى AUD
A$0.0753711034
1 OCC إلى GBP
0.0367314871
1 OCC إلى EUR
0.0438869716
1 OCC إلى USD
$0.04770323
1 OCC إلى MYR
RM0.2108482766
1 OCC إلى TRY
1.7421219596
1 OCC إلى JPY
¥7.0376575219
1 OCC إلى RUB
4.2484496638
1 OCC إلى INR
4.1592446237
1 OCC إلى IDR
Rp782.0200388112
1 OCC إلى PHP
2.7386424343
1 OCC إلى EGP
￡E.2.4175996964
1 OCC إلى BRL
R$0.276678734
1 OCC إلى CAD
C$0.0682156189
1 OCC إلى BDT
5.7940343158
1 OCC إلى NGN
72.1678315055
1 OCC إلى UAH
1.965373076
1 OCC إلى VES
Bs3.05300672
1 OCC إلى PKR
Rs13.3507029801
1 OCC إلى KZT
23.4065438641
1 OCC إلى THB
฿1.6118921417
1 OCC إلى TWD
NT$1.5680051701
1 OCC إلى CHF
Fr0.0415018101
1 OCC إلى HKD
HK$0.3706540971
1 OCC إلى MAD
.د.م0.4636753956
1 OCC إلى MXN
$0.9659904075