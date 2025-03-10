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سعر OccamFi (OCC) المباشر لليوم هو USD 0.04770323 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.21M . يتم تحديث سعر OCC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OccamFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.09K - تغيير سعر OccamFi خلال اليوم هو -0.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 25.37M

أداء سعر OccamFi (OCC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OccamFi مقابل USD هو $ -0.00042804026710121 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OccamFi مقابل USD هو $ -0.0068261223 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OccamFi مقابل USD هو $ -0.0215531827 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OccamFi مقابل USD هو $ -0.06337328238479521 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00042804026710121 -0.88% 30 يوم $ -0.0068261223 -14.30% 60 يوم $ -0.0215531827 -45.18% 90 يوم $ -0.06337328238479521 -57.05%

تحليل سعر OccamFi (OCC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OccamFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04233028$ 0.04233028 $ 0.04233028 24 ساعة مرتفع $ 0.04999585$ 0.04999585 $ 0.04999585 عالية طوال الوقت $ 17.55$ 17.55 $ 17.55 تغير السعر (1 ساعة) -2.02% تغير السعر (1يوم) -0.88% تغير السعر (7 أيام) +4.38%

معلومات سوق OccamFi (OCC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: