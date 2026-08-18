سعر Obsidian اليوم

السعر المباشر لمشروع Obsidian (OBS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OBS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OBS.

يحتل Obsidian حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 358,091، مع عرض متداول قدره 9.97B OBS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OBS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OBS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+12.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Obsidian (OBS)

القيمة السوقية $ 358.09K$ 358.09K $ 358.09K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 358.09K$ 358.09K $ 358.09K إمداد دورة التداول 9.97B 9.97B 9.97B إجمالي العرض 9,970,453,452.428427 9,970,453,452.428427 9,970,453,452.428427

القيمة السوقية الحالية لـ Obsidian هي $ 358.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OBS يبلغ 9.97B، مع إجمالي عرض 9970453452.428427. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 358.09K.