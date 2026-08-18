سعر Obol اليوم

السعر المباشر لمشروع Obol (OBOL) اليوم هو $ 0.00219633، مع تغير بنسبة 2.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OBOL الحالي إلى USD هو $ 0.00219633 لكل OBOL.

يحتل Obol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 700,090، مع عرض متداول قدره 318.62M OBOL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OBOL بين $ 0.00202537 (أدنى) و$ 0.00240701 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.380077، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00192507.

على المدى القصير، تحرك OBOL بمقدار -2.44% خلال الساعة الماضية و-6.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 536.42K.

معلومات سوق Obol (OBOL)

القيمة السوقية $ 700.09K$ 700.09K $ 700.09K الحجم (24 ساعة) $ 536.42K$ 536.42K $ 536.42K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M إمداد دورة التداول 318.62M 318.62M 318.62M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Obol هي $ 700.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 536.42K. العرض المتداول لـ OBOL يبلغ 318.62M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.10M.