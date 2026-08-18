سعر NYC اليوم

السعر المباشر لمشروع NYC (NYC) اليوم هو $ 0.084662، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NYC الحالي إلى USD هو $ 0.084662 لكل NYC.

يحتل NYC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,398,442، مع عرض متداول قدره 300.00M NYC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NYC بين $ 0.08457 (أدنى) و$ 0.084662 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.142001، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.084533.

على المدى القصير، تحرك NYC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.97.

معلومات سوق NYC (NYC)

القيمة السوقية $ 25.40M$ 25.40M $ 25.40M الحجم (24 ساعة) $ 15.97$ 15.97 $ 15.97 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 84.66M$ 84.66M $ 84.66M إمداد دورة التداول 300.00M 300.00M 300.00M إجمالي العرض 999,999,784.1122864 999,999,784.1122864 999,999,784.1122864

القيمة السوقية الحالية لـ NYC هي $ 25.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.97. العرض المتداول لـ NYC يبلغ 300.00M، مع إجمالي عرض 999999784.1122864. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 84.66M.