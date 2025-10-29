معلومات سعر Nuff Respect (NUFR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.59% تغير السعر (1يوم) -7.42% تغير السعر (7 أيام) +4.73% تغير السعر (7 أيام) +4.73%

سعر Nuff Respect (NUFR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NUFR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNUFR على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NUFR -0.59% على مدار الساعة الماضية، -7.42% على مدار 24 ساعة، و +4.73% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nuff Respect (NUFR)

القيمة السوقية $ 249.30K$ 249.30K $ 249.30K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 311.63K$ 311.63K $ 311.63K إمداد دورة التداول 799.97M 799.97M 799.97M إجمالي العرض 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906

القيمة السوقية الحالية لـ Nuff Respect هي $ 249.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NUFR يبلغ 799.97M، مع إجمالي عرض 999966579.9507906. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 311.63K.