معلومات سعر NOTMEME Agent (NOTMEME) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) -0.79% تغير السعر (7 أيام) -0.79%

سعر NOTMEME Agent (NOTMEME) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NOTMEME بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNOTMEME على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NOTMEME -- على مدار الساعة الماضية، +0.02% على مدار 24 ساعة، و -0.79% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق NOTMEME Agent (NOTMEME)

القيمة السوقية $ 17.62K$ 17.62K $ 17.62K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 52.84K$ 52.84K $ 52.84K إمداد دورة التداول 33.35B 33.35B 33.35B إجمالي العرض 99,984,792,383.97723 99,984,792,383.97723 99,984,792,383.97723

القيمة السوقية الحالية لـ NOTMEME Agent هي $ 17.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NOTMEME يبلغ 33.35B، مع إجمالي عرض 99984792383.97723. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 52.84K.