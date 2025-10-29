معلومات سعر nose (NOSE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -27.68% تغير السعر (7 أيام) -59.39%

سعر nose (NOSE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NOSE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNOSE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NOSE -0.09% على مدار الساعة الماضية، -27.68% على مدار 24 ساعة، و -59.39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق nose (NOSE)

القيمة السوقية $ 23.88K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.88K إمداد دورة التداول 999.51M إجمالي العرض 999,512,332.99843

القيمة السوقية الحالية لـ nose هي $ 23.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NOSE يبلغ 999.51M، مع إجمالي عرض 999512332.99843. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.88K.