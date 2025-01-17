سعر noo (NOO)
سعر noo (NOO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.78K. يتم تحديث سعر NOO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق noo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 297.76
- تغيير سعر noo خلال اليوم هو +1.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.69M
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خلال اليوم، كان سعر noo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر noo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر noo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر noo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر noo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
+1.62%
-2.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$noo is a community-driven coin that tells the story of a resilient cat who was abandoned by its original developer but embraced by a group of passionate supporters. This project represents more than just a token; it embodies the spirit of perseverance and the love of a united community rallying behind a shared cause. With $noo, we are building a brighter future together, inspired by the cat that brought us all together.
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