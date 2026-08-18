سعر Nomu اليوم

السعر المباشر لمشروع Nomu (NOMU) اليوم هو $ 0.0021428، مع تغير بنسبة 0.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NOMU الحالي إلى USD هو $ 0.0021428 لكل NOMU.

يحتل Nomu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,142,798، مع عرض متداول قدره 630.00M NOMU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NOMU بين $ 0.00214193 (أدنى) و$ 0.00220327 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00881366، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00156214.

على المدى القصير، تحرك NOMU بمقدار -0.54% خلال الساعة الماضية و-8.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 414.14.

معلومات سوق Nomu (NOMU)

القيمة السوقية $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M الحجم (24 ساعة) $ 414.14$ 414.14 $ 414.14 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M إمداد دورة التداول 630.00M 630.00M 630.00M إجمالي العرض 999,999,183.1418695 999,999,183.1418695 999,999,183.1418695

القيمة السوقية الحالية لـ Nomu هي $ 2.14M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 414.14. العرض المتداول لـ NOMU يبلغ 630.00M، مع إجمالي عرض 999999183.1418695. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.14M.