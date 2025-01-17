سعر nomAI (NOMAI)
سعر nomAI (NOMAI) المباشر لليوم هو USD 0.02243879. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.45M. يتم تحديث سعر NOMAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق nomAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 462.20K
- تغيير سعر nomAI خلال اليوم هو -8.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M
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خلال اليوم، كان سعر nomAI مقابل USD هو $ -0.00206100953388389 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر nomAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر nomAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر nomAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00206100953388389
|-8.41%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر nomAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.74%
-8.41%
+10.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NOMAI's goal is to be the 'nexus' for on-chain intelligence in the emerging agentic space. By building around its existing custom data architecture stack; processing real-time and historical on-chain data into contextual high action insights, nomAI powers autonomous trading agents to outperform. nomAI seeks to define the next era of agent-driven decision-making—delivering analytical depth, strategic foresight, and competitive advantage in decentralized markets using on-chain data.
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