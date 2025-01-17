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سعر nomAI (NOMAI) المباشر لليوم هو USD 0.02243879 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.45M . يتم تحديث سعر NOMAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق nomAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 462.20K - تغيير سعر nomAI خلال اليوم هو -8.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M

أداء سعر nomAI (NOMAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر nomAI مقابل USD هو $ -0.00206100953388389 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر nomAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر nomAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر nomAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00206100953388389 -8.41% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر nomAI (NOMAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر nomAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02049807$ 0.02049807 $ 0.02049807 24 ساعة مرتفع $ 0.02479923$ 0.02479923 $ 0.02479923 عالية طوال الوقت $ 0.03360627$ 0.03360627 $ 0.03360627 تغير السعر (1 ساعة) +0.74% تغير السعر (1يوم) -8.41% تغير السعر (7 أيام) +10.07%

معلومات سوق nomAI (NOMAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: