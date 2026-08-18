سعر Noctum اليوم

السعر المباشر لمشروع Noctum (NOCTUM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NOCTUM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NOCTUM.

يحتل Noctum حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,496.45، مع عرض متداول قدره 100.00B NOCTUM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NOCTUM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NOCTUM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-3.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Noctum (NOCTUM)

القيمة السوقية $ 19.50K$ 19.50K $ 19.50K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.50K$ 19.50K $ 19.50K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Noctum هي $ 19.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NOCTUM يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.50K.