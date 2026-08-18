سعر Nibor اليوم

السعر المباشر لمشروع Nibor (NIBOR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NIBOR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NIBOR.

يحتل Nibor حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,934.72، مع عرض متداول قدره 913.71M NIBOR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NIBOR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NIBOR بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-4.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Nibor (NIBOR)

القيمة السوقية $ 19.93K$ 19.93K $ 19.93K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.69K$ 20.69K $ 20.69K إمداد دورة التداول 913.71M 913.71M 913.71M إجمالي العرض 948,439,063.1323812 948,439,063.1323812 948,439,063.1323812

القيمة السوقية الحالية لـ Nibor هي $ 19.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NIBOR يبلغ 913.71M، مع إجمالي عرض 948439063.1323812. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.69K.