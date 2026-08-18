سعر Nibiru اليوم

السعر المباشر لمشروع Nibiru (NIBI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NIBI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NIBI.

يحتل Nibiru حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 523,860، مع عرض متداول قدره 1.04B NIBI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NIBI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.960086، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NIBI بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و-0.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 28.64K.

معلومات سوق Nibiru (NIBI)

القيمة السوقية $ 523.86K$ 523.86K $ 523.86K الحجم (24 ساعة) $ 28.64K$ 28.64K $ 28.64K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 556.77K$ 556.77K $ 556.77K إمداد دورة التداول 1.04B 1.04B 1.04B إجمالي العرض 1,108,546,559.370218 1,108,546,559.370218 1,108,546,559.370218

القيمة السوقية الحالية لـ Nibiru هي $ 523.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 28.64K. العرض المتداول لـ NIBI يبلغ 1.04B، مع إجمالي عرض 1108546559.370218. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 556.77K.