سعر Nibbles (NIBBLES)
سعر Nibbles (NIBBLES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NIBBLES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nibbles الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.65M
- تغيير سعر Nibbles خلال اليوم هو -0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nibbles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nibbles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nibbles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nibbles مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nibbles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-12.57%
-0.30%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nibbles is about storytelling on Solana. The token, a memecoin/community token, was 100% stealth and fair launched. No insiders, no pre-sale, no individual team allocations! Meet Nibbles, a curious red panda who yearned for more than his daily routine of bamboo feedings and scheduled naps. One fateful night, he discovered a world beyond his enclosure's bars – a vibrant cityscape pulsing with endless possibilities. Inspired by Nibbles' spirit of adventure, we've created something pure and transparent. No presales, zero taxes, locked liquidity pool – because true liberation shouldn't come with fine print. This is more than a token; it's an invitation to join Nibbles on his journey into a world where possibilities are unlimited and adventure awaits around every corner. Welcome to the wild side of Solana.
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