سعر NFTY (NFTY)
سعر NFTY (NFTY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 148.69K. يتم تحديث سعر NFTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NFTY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.03
- تغيير سعر NFTY خلال اليوم هو -0.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 556.62M
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خلال اليوم، كان سعر NFTY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NFTY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NFTY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NFTY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.54%
|30 يوم
|$ 0
|+67.75%
|60 يوم
|$ 0
|+146.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NFTY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.80%
-0.54%
-36.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NFTY is a cross-chain Web 3.0 authentication layer used for subscription services, loyalty incentives, and access management. NFTY authenticates via Web 3.0 public key signing rather than Web 2.0 usernames and passwords, with the $NFTY Token powering the NFTY authentication layer.
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