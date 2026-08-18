سعر Net اليوم

السعر المباشر لمشروع Net (NET) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NET الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NET.

يحتل Net حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32,768، مع عرض متداول قدره 100.00B NET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NET بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NET بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Net (NET)

القيمة السوقية $ 32.77K$ 32.77K $ 32.77K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.77K$ 32.77K $ 32.77K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Net هي $ 32.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NET يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.77K.