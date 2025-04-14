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سعر Nest Protocol (NEST) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.61M . يتم تحديث سعر NEST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nest Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Nest Protocol خلال اليوم هو -22.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.93B

أداء سعر Nest Protocol (NEST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nest Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nest Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nest Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nest Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -22.51% 30 يوم $ 0 -49.48% 60 يوم $ 0 -81.27% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nest Protocol (NEST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nest Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.237647$ 0.237647 $ 0.237647 تغير السعر (1 ساعة) -17.94% تغير السعر (1يوم) -22.51% تغير السعر (7 أيام) +0.21%

معلومات سوق Nest Protocol (NEST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: