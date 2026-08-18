شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Nemesis المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ NEMESIS هي 261,849 USD. تابع تحديثات أسعار NEMESIS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Nemesis المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ NEMESIS هي 261,849 USD. تابع تحديثات أسعار NEMESIS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن NEMESIS

معلومات سعر NEMESIS

ما هو NEMESIS

الموقع الرسمي لـ NEMESIS

اقتصاد توكن NEMESIS

توقعات سعر NEMESIS

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Nemesis

سعر Nemesis (NEMESIS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 NEMESIS إلى USD:

$0.0002633
$0.0002633$0.0002633
+0.08%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Nemesis (NEMESIS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:41:15 (UTC+8)

سعر Nemesis اليوم

السعر المباشر لمشروع Nemesis (NEMESIS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NEMESIS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NEMESIS.

يحتل Nemesis حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 261,849، مع عرض متداول قدره 999.29M NEMESIS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NEMESIS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00761627، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NEMESIS بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و+8.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.93K.

معلومات سوق Nemesis (NEMESIS)

$ 261.85K
$ 261.85K$ 261.85K

$ 2.93K
$ 2.93K$ 2.93K

$ 262.03K
$ 262.03K$ 262.03K

999.29M
999.29M 999.29M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nemesis هي $ 261.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.93K. العرض المتداول لـ NEMESIS يبلغ 999.29M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 262.03K.

سجل سعر Nemesis بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00761627
$ 0.00761627$ 0.00761627

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

+9.34%

+8.41%

+8.41%

سجل سعر Nemesis (NEMESIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nemesis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nemesis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nemesis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nemesis مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+9.34%
30 يوم$ 0-0.03%
60 يوم$ 0-39.87%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Nemesis

Nemesis (NEMESIS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NEMESIS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرNemesis (NEMESIS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Nemesis نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Nemesis الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار NEMESIS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Nemesis.

MEXC هي منصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها المنصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Nemesis (NEMESIS)

الموقع الرسمي

الفئة :

Base EcosystemBase NativeDerivatives

نبذة عن Nemesis

ما هو السعر الحالي لـ Nemesis؟

يبلغ سعر Nemesis $، ويشهد تغيّرًا بنسبة 9.34% اليوم.

ما مدى سرعة نمو مجتمع NEMESIS؟

يوجد حاليًا -- من المحتفظين، وغالبًا ما تشير الزيادة في هذا العدد إلى ارتفاع معدل التبني، وتوسع المجتمعات، وتفاعل أكبر في الشبكة.

كيف يؤثر الطلب على سعر Nemesis؟

يتأثر الطلب بحالات الاستخدام والظروف السوقية ومشاعر المستثمرين ودوره في قطاع Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Perpetuals,Base Ecosystem,Governance,Base Native. يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى تسريع حركة الأسعار خلال فترات ارتفاع حجم التداول.

ما هو حجم تداول NEMESIS اليوم؟

بلغ حجم التداول $--، مما يدل على مشاركة نشطة وسيولة سوقية صحية.

كيف يقارن NEMESIS بأدائه التاريخي؟

يبلغ سعره الأعلى على الإطلاق (ATH) $0.00761627، ويبلغ سعره الأدنى على الإطلاق (ATL) $، مما يوفر سياقًا حول دورات الأداء السابقة.

كم عدد الرموز المميزة المتداولة؟

هناك 999290727.862 رمز مميز متداول، مما يؤثر على توافره ورأس ماله السوقي وتقييمه على المدى الطويل.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Nemesis

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:41:15 (UTC+8)

تحديثات Nemesis (NEMESIS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Nemesis

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.2328
$0.2328$0.2328

+676.00%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01554
$0.01554$0.01554

+288.50%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.034900
$0.034900$0.034900

-1.32%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.07095
$0.07095$0.07095

+2.82%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.2328
$0.2328$0.2328

+676.00%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0005442
$0.0005442$0.0005442

+275.31%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01345
$0.01345$0.01345

+86.80%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002681
$0.0002681$0.0002681

+27.06%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.2510
$1.2510$1.2510

+47.00%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعد

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعدHawkish Feds ضد ETF المتصاعد

تدفقات ETF بقيمة 172M$ قبل NFP: إشارة أم فخ؟