سعر Nemesis اليوم

السعر المباشر لمشروع Nemesis (NEMESIS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NEMESIS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NEMESIS.

يحتل Nemesis حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 261,849، مع عرض متداول قدره 999.29M NEMESIS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NEMESIS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00761627، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NEMESIS بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و+8.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.93K.

معلومات سوق Nemesis (NEMESIS)

القيمة السوقية $ 261.85K$ 261.85K $ 261.85K الحجم (24 ساعة) $ 2.93K$ 2.93K $ 2.93K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 262.03K$ 262.03K $ 262.03K إمداد دورة التداول 999.29M 999.29M 999.29M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nemesis هي $ 261.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.93K. العرض المتداول لـ NEMESIS يبلغ 999.29M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 262.03K.