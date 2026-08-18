سعر Neiro اليوم

السعر المباشر لمشروع Neiro (NEIRO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NEIRO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NEIRO.

يحتل Neiro حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 26,951,306، مع عرض متداول قدره 420.69B NEIRO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NEIRO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00301761، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NEIRO بمقدار +0.62% خلال الساعة الماضية و-12.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Neiro (NEIRO)

القيمة السوقية $ 26.95M$ 26.95M $ 26.95M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.95M$ 26.95M $ 26.95M إمداد دورة التداول 420.69B 420.69B 420.69B إجمالي العرض 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Neiro هي $ 26.95M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NEIRO يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.95M.