سعر N3on اليوم

السعر المباشر لمشروع N3on (N3ON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل N3ON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل N3ON.

يحتل N3on حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 394,390، مع عرض متداول قدره 1000.00M N3ON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول N3ON بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03543549، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك N3ON بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 779.12.

معلومات سوق N3on (N3ON)

القيمة السوقية $ 394.39K$ 394.39K $ 394.39K الحجم (24 ساعة) $ 779.12$ 779.12 $ 779.12 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 394.39K$ 394.39K $ 394.39K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,262.254612 999,999,262.254612 999,999,262.254612

القيمة السوقية الحالية لـ N3on هي $ 394.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 779.12. العرض المتداول لـ N3ON يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999262.254612. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 394.39K.