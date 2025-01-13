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سعر MYST ($MYST) المباشر لليوم هو USD 0.055742 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.57M . يتم تحديث سعر $MYST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MYST الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 165.40K - تغيير سعر MYST خلال اليوم هو +41.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر MYST ($MYST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MYST مقابل USD هو $ +0.01634271 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MYST مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MYST مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MYST مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01634271 +41.48% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MYST ($MYST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MYST: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03866672$ 0.03866672 $ 0.03866672 24 ساعة مرتفع $ 0.055685$ 0.055685 $ 0.055685 عالية طوال الوقت $ 0.085968$ 0.085968 $ 0.085968 تغير السعر (1 ساعة) +3.67% تغير السعر (1يوم) +41.48% تغير السعر (7 أيام) -7.79%

معلومات سوق MYST ($MYST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: