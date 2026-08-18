سعر MVL اليوم

السعر المباشر لمشروع MVL (MVL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MVL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MVL.

يحتل MVL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,641,210، مع عرض متداول قدره 27.80B MVL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MVL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.06973، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MVL بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-6.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.67K.

معلومات سوق MVL (MVL)

القيمة السوقية $ 19.64M$ 19.64M $ 19.64M الحجم (24 ساعة) $ 62.67K$ 62.67K $ 62.67K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.19M$ 21.19M $ 21.19M إمداد دورة التداول 27.80B 27.80B 27.80B إجمالي العرض 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MVL هي $ 19.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.67K. العرض المتداول لـ MVL يبلغ 27.80B، مع إجمالي عرض 30000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.19M.