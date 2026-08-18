سعر MUX Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع MUX Protocol (MCB) اليوم هو $ 1.99، مع تغير بنسبة 3.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MCB الحالي إلى USD هو $ 1.99 لكل MCB.

يحتل MUX Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,555,375، مع عرض متداول قدره 3.80M MCB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MCB بين $ 1.99 (أدنى) و$ 2.08 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 68.36، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.911402.

على المدى القصير، تحرك MCB بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-4.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.32K.

معلومات سوق MUX Protocol (MCB)

القيمة السوقية $ 7.56M$ 7.56M $ 7.56M الحجم (24 ساعة) $ 4.32K$ 4.32K $ 4.32K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.54M$ 9.54M $ 9.54M إمداد دورة التداول 3.80M 3.80M 3.80M إجمالي العرض 4,803,143.548671886 4,803,143.548671886 4,803,143.548671886

القيمة السوقية الحالية لـ MUX Protocol هي $ 7.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.32K. العرض المتداول لـ MCB يبلغ 3.80M، مع إجمالي عرض 4803143.548671886. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.54M.