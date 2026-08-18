سعر Multibit اليوم

السعر المباشر لمشروع Multibit (MUBI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MUBI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MUBI.

يحتل Multibit حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 167,159، مع عرض متداول قدره 950.00M MUBI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MUBI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.3697، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MUBI بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-8.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 801.34.

معلومات سوق Multibit (MUBI)

القيمة السوقية $ 167.16K$ 167.16K $ 167.16K الحجم (24 ساعة) $ 801.34$ 801.34 $ 801.34 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 175.96K$ 175.96K $ 175.96K إمداد دورة التداول 950.00M 950.00M 950.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Multibit هي $ 167.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 801.34. العرض المتداول لـ MUBI يبلغ 950.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 175.96K.