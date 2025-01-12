سعر MOYA (MOYA)
سعر MOYA (MOYA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOYA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MOYA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.27K
- تغيير سعر MOYA خلال اليوم هو -7.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MOYA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MOYA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MOYA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MOYA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.97%
|30 يوم
|$ 0
|-35.40%
|60 يوم
|$ 0
|-55.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MOYA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
-7.97%
-26.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moya is a Shiba from Paju, South Korea. He derived from the same litter as Achi the famous “Dogwifhat” which would make them brothers. Moya is a underdog story, the one who has been overlooked and abandoned. We are here to shine light to this story and take something that once appeared as lifeless to the highest mountain together.
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