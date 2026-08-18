سعر MowCat اليوم

السعر المباشر لمشروع MowCat (MOW) اليوم هو $ 0.02950375، مع تغير بنسبة 1.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOW الحالي إلى USD هو $ 0.02950375 لكل MOW.

يحتل MowCat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,504,223، مع عرض متداول قدره 1.00B MOW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOW بين $ 0.02901109 (أدنى) و$ 0.02964192 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02964192، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MOW بمقدار -0.17% خلال الساعة الماضية و+50.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.41M.

معلومات سوق MowCat (MOW)

القيمة السوقية $ 29.50M$ 29.50M $ 29.50M الحجم (24 ساعة) $ 9.41M$ 9.41M $ 9.41M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.50M$ 29.50M $ 29.50M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MowCat هي $ 29.50M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.41M. العرض المتداول لـ MOW يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.50M.