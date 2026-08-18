سعر Morpheus AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Morpheus AI (MOR) اليوم هو $ 1.93، مع تغير بنسبة 2.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOR الحالي إلى USD هو $ 1.93 لكل MOR.

يحتل Morpheus AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,750,856، مع عرض متداول قدره 8.67M MOR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOR بين $ 1.88 (أدنى) و$ 1.97 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 138.99، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.476844.

على المدى القصير، تحرك MOR بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-6.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.76K.

معلومات سوق Morpheus AI (MOR)

القيمة السوقية $ 16.75M$ 16.75M $ 16.75M الحجم (24 ساعة) $ 9.76K$ 9.76K $ 9.76K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.86M$ 17.86M $ 17.86M إمداد دورة التداول 8.67M 8.67M 8.67M إجمالي العرض 8,956,584.206940625 8,956,584.206940625 8,956,584.206940625

القيمة السوقية الحالية لـ Morpheus AI هي $ 16.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.76K. العرض المتداول لـ MOR يبلغ 8.67M، مع إجمالي عرض 8956584.206940625. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.86M.