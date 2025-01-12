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سعر Moove Protocol (MOOVE) المباشر لليوم هو USD 0.00404302 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 85.16K . يتم تحديث سعر MOOVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moove Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 341.08 - تغيير سعر Moove Protocol خلال اليوم هو -3.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.06M

أداء سعر Moove Protocol (MOOVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moove Protocol مقابل USD هو $ -0.000140245519869765 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moove Protocol مقابل USD هو $ -0.0015819763 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moove Protocol مقابل USD هو $ +0.0023541106 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moove Protocol مقابل USD هو $ +0.0003598812835597336 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000140245519869765 -3.35% 30 يوم $ -0.0015819763 -39.12% 60 يوم $ +0.0023541106 +58.23% 90 يوم $ +0.0003598812835597336 +9.77%

تحليل سعر Moove Protocol (MOOVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moove Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00398719$ 0.00398719 $ 0.00398719 24 ساعة مرتفع $ 0.00424934$ 0.00424934 $ 0.00424934 عالية طوال الوقت $ 0.230077$ 0.230077 $ 0.230077 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) -3.35% تغير السعر (7 أيام) -0.91%

معلومات سوق Moove Protocol (MOOVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: