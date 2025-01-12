سعر Moove Protocol (MOOVE)
سعر Moove Protocol (MOOVE) المباشر لليوم هو USD 0.00404302. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 85.16K. يتم تحديث سعر MOOVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moove Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 341.08
- تغيير سعر Moove Protocol خلال اليوم هو -3.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.06M
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خلال اليوم، كان سعر Moove Protocol مقابل USD هو $ -0.000140245519869765 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moove Protocol مقابل USD هو $ -0.0015819763 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moove Protocol مقابل USD هو $ +0.0023541106 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moove Protocol مقابل USD هو $ +0.0003598812835597336 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000140245519869765
|-3.35%
|30 يوم
|$ -0.0015819763
|-39.12%
|60 يوم
|$ +0.0023541106
|+58.23%
|90 يوم
|$ +0.0003598812835597336
|+9.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moove Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-3.35%
-0.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products.
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