سعر Moonvember اليوم

السعر المباشر لمشروع Moonvember ($MVB) اليوم هو $ 0.001574، مع تغير بنسبة 1.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $MVB الحالي إلى USD هو $ 0.001574 لكل $MVB.

يحتل Moonvember حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 59,010، مع عرض متداول قدره 37.49M $MVB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $MVB بين $ 0.00155408 (أدنى) و$ 0.00159063 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00679735، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $MVB بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-12.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 100.60.

معلومات سوق Moonvember ($MVB)

القيمة السوقية $ 59.01K$ 59.01K $ 59.01K الحجم (24 ساعة) $ 100.60$ 100.60 $ 100.60 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.01K$ 59.01K $ 59.01K إمداد دورة التداول 37.49M 37.49M 37.49M إجمالي العرض 37,490,503.00107361 37,490,503.00107361 37,490,503.00107361

القيمة السوقية الحالية لـ Moonvember هي $ 59.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 100.60. العرض المتداول لـ $MVB يبلغ 37.49M، مع إجمالي عرض 37490503.00107361. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.01K.