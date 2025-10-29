سعر Moonsama المباشر اليوم هو 0.00373747 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SAMA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SAMA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Moonsama المباشر اليوم هو 0.00373747 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SAMA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SAMA بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Moonsama

سعر Moonsama (SAMA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SAMA إلى USD:

$0.00373747
$0.00373747$0.00373747
-1.50%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Moonsama (SAMA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:20:34 (UTC+8)

معلومات سعر Moonsama (SAMA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00320765
$ 0.00320765$ 0.00320765
24 ساعة منخفض
$ 0.00386806
$ 0.00386806$ 0.00386806
24 ساعة مرتفع

$ 0.00320765
$ 0.00320765$ 0.00320765

$ 0.00386806
$ 0.00386806$ 0.00386806

$ 0.072871
$ 0.072871$ 0.072871

$ 0.00182697
$ 0.00182697$ 0.00182697

+15.53%

-1.50%

+20.25%

+20.25%

سعر Moonsama (SAMA) في الوقت الحقيقي هو $0.00373747. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SAMA بين أدنى سعر $ 0.00320765 وأعلى سعر $ 0.00386806، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSAMA على الإطلاق هو $ 0.072871، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00182697.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SAMA +15.53% على مدار الساعة الماضية، -1.50% على مدار 24 ساعة، و +20.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Moonsama (SAMA)

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

--
----

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

745.50M
745.50M 745.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Moonsama هي $ 2.79M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SAMA يبلغ 745.50M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.74M.

سجل سعر Moonsama (SAMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moonsama مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moonsama مقابل USD هو $ -0.0011112485 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moonsama مقابل USD هو $ +0.0000270047 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moonsama مقابل USD هو $ +0.0008888452275055057 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.50%
30 يوم$ -0.0011112485-29.73%
60 يوم$ +0.0000270047+0.72%
90 يوم$ +0.0008888452275055057+31.20%

ما هو Moonsama ( SAMA )

Exosama Network is the inevitable next chapter for the ever-growing Moonsama Multiverse Community. It is a versatile metaverse-focused blockchain built to accommodate NFT projects from many fields of life, such as gaming, music, artwork, and fashion. The Network features high-performance EVM capability, and can be bridged to multiple metaverses and ecosystems.

Exosama Network is the first enterprise-grade blockchain with a simple but fair NFT-based governance model and a gas token that originates from players' in-game efforts. It is structured to host and accommodate the entire Moonsama metaverse and game economy. SAMA, the gas and utility coin of Exosama Network, may be minted through the migration of Raresama (Poop) tokens, earlier distributed to players in the Moonsama Multiverse proportional to their in-game activity and achievements.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق.

المصدر Moonsama (SAMA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Moonsama (USD)

كم ستكون قيمة Moonsama (SAMA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Moonsama (SAMA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Moonsama.

تحقق الآن من توقعات سعر Moonsama!

عملة SAMA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Moonsama (SAMA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Moonsama (SAMA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SAMA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Moonsama (SAMA)

كم يساوي Moonsama (SAMA) اليوم؟
سعر SAMA المباشر في USD هو USD 0.00373747، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SAMA إلى USD الحالي؟
سعر SAMA إلى USD الحالي هو $ 0.00373747. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Moonsama ؟
القيمة السوقية لعملة SAMA هي $ 2.79M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SAMA؟
العرض المتداول لتوكن SAMA هو 745.50M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SAMA؟
حقق SAMA سعرًا قياسيًا قدره 0.072871 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SAMA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00182697 SAMA.
ما هو حجم تداول SAMA؟
حجم تداول SAMA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SAMA هذا العام؟
قد يرتفع SAMA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SAMA لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Moonsama (SAMA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

