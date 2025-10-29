معلومات سعر Moonsama (SAMA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00320765 $ 0.00320765 $ 0.00320765 24 ساعة منخفض $ 0.00386806 $ 0.00386806 $ 0.00386806 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00320765$ 0.00320765 $ 0.00320765 24 ساعة مرتفع $ 0.00386806$ 0.00386806 $ 0.00386806 عالية طوال الوقت $ 0.072871$ 0.072871 $ 0.072871 أدنى سعر $ 0.00182697$ 0.00182697 $ 0.00182697 تغير السعر (1 ساعة) +15.53% تغير السعر (1يوم) -1.50% تغير السعر (7 أيام) +20.25% تغير السعر (7 أيام) +20.25%

سعر Moonsama (SAMA) في الوقت الحقيقي هو $0.00373747. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SAMA بين أدنى سعر $ 0.00320765 وأعلى سعر $ 0.00386806، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSAMA على الإطلاق هو $ 0.072871، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00182697.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SAMA +15.53% على مدار الساعة الماضية، -1.50% على مدار 24 ساعة، و +20.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Moonsama (SAMA)

القيمة السوقية $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M إمداد دورة التداول 745.50M 745.50M 745.50M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Moonsama هي $ 2.79M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SAMA يبلغ 745.50M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.74M.